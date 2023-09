Lotto Dstny al zeker van beloning na een uitstekend seizoen, andere teams moeten nog wachten

Het seizoen is nog bezig, maar Lotto Dstny is na de Vuelta definitief zeker van een wildcard voor de WorldTour voor volgend seizoen. De laatste overwinningen hebben voor extra zekerheid gezorgd. Voor de andere wildcards is het nog wat langer wachten.

Lotto Dstny is al het hele seizoen sterk bezig. In 2022 werd al een nieuwe weg ingeslagen en dit jaar zette het die lijn gewoon door. Als procontinentaal team draaide het tussen de WorldTour-teams vlot mee. Er werden al 18 zeges (waarvan 2 in de WorldTour) geboekt. Ook waren er 23 2e plaatsen en 28 3e plaatsen.

Dat vertaalde zich ook op de UCI-ranking die jaarlijks de wildcards voor de WorldTour-wedstrijden bepaalt. Op die ranking stond het onder impuls van onder meer Arnaud De Lie, Florian Vermeersch en Andreas Kron bijna voortdurend in de top 10. Al snel was het duidelijk dat Lotto Dstny goed op weg was om zijn wildcard voor alle WorldTour-koersen met een jaar te verlengen.

© photonews

Na de Vuelta zijn de meeste UCI-punten al uitgedeeld. Lotto Dstny staat na de Vuelta 9e in het ploegenklassement en onder meer dankzij nog 2 recente WorldTour-zeges (Kron in de Vuelta en De Lie in Québec) en de daarbijhorende 680 UCI-punten is het verschil met de concurrentie voor de wildcards onoverbrugbaar geworden.

Lotto Dstny heeft namelijk 12485,83 punten. Dat is het meest van alle teams die niet tot de WorldTour-behoren. De eerstvolgende teams zijn Israel-Premier Tech (8872 punten) en Uno-X (5560 punten).

Er zijn 2 wildcards die startrecht voor alle WorldTour-koersen bieden en het verschil tussen Lotto Dstny en Uno-X is 6925,83 punten. Na de Vuelta zijn er, als je alles wint, nog minder dan 6500 punten te verdienen en zo is Lotto Dstny al zeker van startrecht in alle WorldToer-koersen voor volgend seizoen.

DE ANDERE WILDCARD VOOR ISRAEL-PREMIER TECH?

De andere teams moeten noch op uitsluitsel wachten, maar Israel-Premier Tech is het andere team dat momenteel in polepositie ligt, om de andere wildcard voor de WorldTour te krijgen. Ook Uno-X kan een wildcard krijgen, maar die is enkel voor alle eendagswedstrijden in de WorldTour. Zo valt TotalEnergies dat een wildcard voor alle WorldTour-koersen had, momenteel uit de boot.