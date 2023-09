Wout van Aert kan moeizame aanloop niet helemaal wegsteken maar pakt knap brons, jonge sensatie heer en meester

Zijn aanloop was eerder moeite door een ziekte, maar Wout van Aert wou er wel voor gaan. Brons is dan een mooi resultaat op het EK tijdrijden. Het goud was zoals verwacht voor Joshua Tarling.

Yves Lampaert was bij het deel vroege vertrekkers en zijn tweede tijd aan het eerste tussenpunt was niet onaardig. Vele grote kanonnen moesten zich dan wel nog op gang trekken. Wanneer dat gebeurde, was het duidelijk dat de verwachte namen de dienst gingen uitmaken. Met sensatie Joshua Tarling op kop.

De Britse youngster had na tien kilometer al een bonus van 10 seconden op Van Aert, die daar wel een knappe tweede tijd realiseerde en zelf vijf tellen sneller was dan Küng. Het was wel duidelijk dat tegen Tarling niets te beginnen viel: hij ging meer dan een seconde per kilometer rapper rijden dan zijn sterkste tegenstanders.

VAN AERT TEGEN DE ZWITSERS

Van Aert had aan tussenpunt 2 dezelfde tijd als Küng, maar die maakte nadien een lelijke smak. Met een kapotte helm bereikte de Zwitser wonder boven wonder ongehavend de finish. Zijn landgenoot Bissegger snoepte het zilver nog nipt af van Van Aert, bij wie er naar het einde toe toch wat verval optrad.

Wie de beste was, daar moet helemaal geen twijfel over bestaan. Tarling bezorgt al op zijn negentiende Team Britain EK-goud bij de elite. Bissegger werd op 1'02" gereden, Van Aert op 1'03". Met het binnenhalen van de bronzen medaille heeft Van Aert wel zijn vooropgestelde doel bereikt.