🎥 Jenthe Biermans wint prangende sprint in de Ronde van Luxemburg, renner van Alpecin-Deceuninck de nieuwe leider

Jenthe Biermans heeft de 2e etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. Hij won na een lange spurt bergop. Sören Kragh Andersen is de nieuwe leider.

Opnieuw stond er een heuvelachtige rit in de Ronde van Luxemburg op het programma. Deze keer lag de finish in Mamer. Tijdens de bijna 184 km moest het peloton in de finale een 2 keer een lokaal circuit, met een helling, rijden. Het regende bijna heel de tijd.

4 renners vormden de vlucht van de dag. Met Lennert Teugels en Elias Maris waren er ook 2 Belgen bij. Ook Pascal Eenkhoorn van Lotto Dstny was mee. Ze reden al snel enkele minuten bij elkaar, maar halfweg was alles weer te herdoen.

Nadien ontstond een nieuwe kopgroep. Luca Van Boven was mee. Even later kreeg hij het gezelschap van ploegmaat Alexis Guerin. Het peloton controleerde en in de slotkilometers werd de laatste vluchters weer gegrepen.

In de sprint bergop ging Sören Kragh Andersen vroeg aan. Hij hield lang stand, maar in de laatste meters ging Jenthe Biermans er voorbij. Voor Biermans is het zijn 2e profzege. Kragh Andersen werd 2e, maar is dankzij de bonificaties wel de nieuwe leider in Luxemburg.