Thibaut Pinot moet in laatste rittenkoers uit zijn carrière opgeven: "Hij had geen andere keuze"

De laatste rittenkoers van Thibaut Pinot uit zijn carrière is in mineur geëindigd. Hij moest ziek opgeven. Op 7 oktober rijdt hij met de Ronde van Lombardije in principe zijn laatste koers.

Thibaut Pinot is aan zijn laatste maanden van zijn carrière bezig en zijn laatste koers op Franse bodem verliep al niet goed. In de Tour de Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine kwam hij ten val en moest hij opgeven. Nadien volgde voor Pinot de Ronde van Slovakije en ook nog de Ronde van Luxemburg. Luxemburg zou zijn laatste rittenkoers uit zijn carrière moeten worden. Maar opnieuw kende Pinot pech. Al in de openingsrit moest hij opgeven. "Dinsdag reed hij nog 3 uur op de fiets en hij voelde zich goed, maar in de ochtend voor de rit zei hij dat het niet ging. Hij kampte met maag- en darmproblemen", verduidelijkte Groupama-FDJ op sociale media. Pinot probeerde nog, maar moest toch opgeven. "Hij had geen andere keuze", klonk het. Pinot zal de 1e dagen proberen te herstellen om voor de Italiaanse koersen klaar te zijn. Op 30 september rijdt hij de Ronde van Emilië en op 7 oktober volgt de Ronde van Lombardije, in principe zijn afscheidskoers.