Niels Albert en Sven Nys reden ooit bijna voor hetzelfde team: "Er zijn gesprekken geweest"

Het nieuws over een mogelijke nieuwe superploeg die zou ontstaan uit de fusie van Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step. Niels Albert verklapt dat er rond hem en Sven Nys ook ooit zo'n plan was.

Het nieuws over de mogelijke fusie van Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step beheerst het wielernieuws. Die twee ploegen zouden praten over een samensmelting, al ligt er nog heel wat werk op de plank voor het zover is.

Zo'n fusies zijn niet uniek en er wordt wel meermaals aan gedacht, ook in het veldrijden. "In 2007 was er een plan om een grote ploeg te bouwen rond mij en Sven Nys", verklapte Niels Albert bij Goeiemorgen Morgen! op Radio2.

Alle crossen winnen

Nys was op dat moment op het top van zijn kunnen, Albert was een opkomend talent. "Er zijn toen gesprekken geweest met de manager van Sven, Bob Verbeeck. Het ultieme doel was om in één seizoen alle 40 crossen te winnen."

Uiteindelijk is die ploeg er nooit gekomen, al zag Albert het idee wel zitten. "Ik vermoed dat het uiteindelijk niet doorgegaan is omdat de managers het niet meer zagen zitten."