Hoe de mogelijke fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma ook goed voor Lotto Dstny kan zijn

Er zijn geruchten over een mogelijke fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma. Als die er effectief zou komen, dan kan dat met het oog op de WorldTour voordelig voor Lotto Dstny zijn.

Bij een fusie tussen 2 WorldTour-ploegen komt er in principe een WorldTour-licentie vrij. Als de informatie die WielerFlits verspreidde klopt en Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma effectief zouden fusioneren, dan zou een van de teams zijn WorldTour-licentie afstaan.

De UCI voorziet in dat geval 3 opties: een procontinentaal team koopt de WorldTour-licentie over, de UCI beslist zelf om de vrijgekomen licentie aan een team te geven of de UCI beslist om tot eind 2025 met 17 WorldTour-teams door te gaan en de licentie bij te houden.

OPTIES VOOR LOTTO DSTNY

Eind 2025 zullen de 18 beste teams van de afgelopen 3 seizoenen een WorldTour-licentie krijgen. Vanaf 2026 zullen zo opnieuw 18 WorldTour-teams zijn.

Lotto Dstny zakte eind 2022 uit de WorldTour en heeft de ambitie om eind 2025 weer in de top 18 te staan om zo weer tot de WorldTour te behoren. Door het fusiegerucht rond Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma kan dat sneller gebeuren.

Zo kan Lotto Dstny beslissen om de vrijgekomen licentie over te kopen. Ook kan het zijn dat de UCI de WorldTour-licentie aan het Belgische team geeft.

EXTRA WILDCARDS BIJ 17 WORLDTOUR-TEAMS

Bij de 3e optie optie kan Lotto Dstny bijna tot de WorldTour behoren. Als de UCI-beslist dat er tot eind 2025 17 WorldTour-teams zijn, dan zijn er 3 wildcards voor de procontinentale teams die voor alle wedstrijden in de WorldTour startrecht geven. Ook is er nog een 4e wildcard die enkel voor alle eendagswedstrijden in de WorldTour startrecht geven.

Lotto Dstny probeert in 2023, 2024 en 2025 zo'n wildcards te bemachten om zo een grotere kans te maken om vanaf 2026 weer tot de WorldTour te behoren. Als er een WorldTour-team minder is, heeft Lotto Dstny meer kans om zo'n wildcard te nemen.

Zo zou een fusie voor Lotto Dstny extra voordelig kunnen zijn om weer tot de WorldTour te behoren. Al hebben ze dat mogelijk niet nodig, want na het 1e seizoen dat bijna afgelopen is, staan ze comfortabel in de top 18. Ze moeten die goede lijn in de volgende 2 seizoenen wel nog doortrekken.