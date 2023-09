Mathieu van der Poel. Wout van Aert. En neem er ook nog Tom Pidcock bij. Dat blijven toch wel echt de 'Grote Drie' uit het internationale veldrijden.

U kon al lezen welke ambities Thibau Nys koestert met het oog op de start van zijn veldritseizoen. Die bestaan vooral uit het vinden van de aansluiting met de crossers net onder de 'Grote Drie'. "Met Van Aert, Van der Poel en Pidcock moet ik echt niet bezig zijn", laat Nys zich in HLN niet van de wijs brengen.

"Ik ga geen stappen overslaan", is het besef aanwezig met wie hij wel of niet kan concurreren. In elk geval ziet Nys zich na een wegseizoen bij de prof nog als volwaardig crosser. De 20-jarige zoon van veldritlegende Sven legt uit waarom hij nog vaak in het veld te zien zal zijn.

THIBAU NYS BOUWT NOG NIET AF

"Mathieu en Wout zijn pas beginnen 'afbouwen' en voluit foucssen op de weg nadat ze in het veld al een paar keer wereldkampioen waren geworden en alleklassementen hadden gewonnen. Daar zit ik nog mijlenver vandaan."