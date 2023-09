Nog geen crossen in september: het Belgisch seizoensbegin laat op zich wachten

Het crossseizoen is bezig, maar in België, het veldritland bij uitstek, laat de 1e veldrit nog op zich wachten. Toch opvallend.

Er waren september al crossen in Groot-Brittannië, Duitsland, de Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland en Nederland. Zo Thomas Mein al 3 crossen dit seizoen en Vincent Baestaens en Loris Rouiller zitten al aan 2 stuks. Ward Huybs en Kevin Kuhn wonnen elk ook al een cross.

Dat zijn al mooie uitslagen, maar in de Belgische media werd daar nauwelijks aandacht aan besteed. Het Belgische crossseizoen is nog niet bezig.

Nochtans waren vroeger steevast al crossen in september. Normaal zouden deze maand Kruibeke en Lokeren moeten plaatsgevonden hebben, maar de crossen werden afgelast. Zo is het wachten op de cross in Beringen (8 oktober), de start van het Belgische veldritseizoen.

WOUT VAN AERT, MATHIEU VAN DER POEL EN TOM PIDCOCK

Een week later begint in het Amerikaanse Waterloo al de wereldbeker. Voor de Superprestige en de X²O-trofee is het nog wat langer wachten. Overijse trekt op 22 oktober de Superprestige op gang. Op 1 november is er de Koppenbergcross. Zo moet de veldritfan nog enige tijd op zijn honger zitten, want de crossen willen zo kort mogelijk tegen de kerstperiode aanzitten.

Een belangrijke factor daarbij zijn de Grote Drie, zijnde Wout Van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock. Zij zorgen voor nog meer aandacht, maar rijden een beperkter programma. Daardoor is het voor een organisatie minder interessant om al in september of zelfs oktober een cross te organiseren.

Het zal wellicht nog enkele jaren wachten worden vooraleer een crosser beter dan de Grote Drie zal zijn. Voor de veldritwereld is het dan hopen dat die nieuwe generatie voor een volledig seizoen kiest. Anders wordt het nog wat langer op de tanden bijten.