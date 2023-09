Sven Nys blijft op dezelfde nagel kloppen in het veldrijden: "Het heeft te veel impact"

Het veldritseizoen komt over zo'n 10 dagen weer op gang in Beringen, een week later gaat ook de Wereldbeker van start. Sven Nys benoemt nog maar eens het pijnpunt van dat klassement.

De Wereldbeker begint dit seizoen in Waterloo, nu op 15 oktober. De manche in Fayetteville is echter geschrapt, waardoor er nog maar één Wereldbeker in Amerika is. Daarnaast zijn ook Tabor, Beekse Bergen, Overijse en Besançon verdwenen. In de plaats zijn Dendermonde, Hoogerheide, Troyes, Flamanville in de plaats gekomen. Opnieuw zijn meer dan de helft van de manches (8 van de 14) buiten België, maar Sven Nys vindt nog altijd dat er te veel manches zijn. Elke week Wereldbeker "Je mag zeggen dat hij weer tegen dezelfde steen stampt, maar ik vind dat de Wereldbeker te veel impact heeft op de kalender", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Wanneer renners naar Dublin of Benidorm moeten, kunnen ze de dag voordien moeilijk nog een cross rijden. Maar Nys zat wel in de commissie veldrijden van de UCI. "Ik heb dat zien gebeuren, ja. En ik ben voor een internationale kalender. Nogmaals, ik vind dat heel goed, maar niet elke week."