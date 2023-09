De momenten van Jonas Vingegaard in 2023: een tik in het voorjaar en heer en meester in de zomer

Voor Jonas Vingegaard is het seizoen 2023 afgesloten. Het was opnieuw een geweldig seizoen voor de Deen, met een 2e opeenvolgende Tour-zege als hoogtepunt.

Het seizoen van Jonas Vingegaard begon eind februari in Spanje. Hij reed alles en iedereen op een hoopje in de O Gran Camiño en won er alle ritten. Uiteraard won hij ook het eindklassement.

Daarna volgde Parijs-Nice, waar een duel met Tadej Pogacar wachtte. Het werd geen succes voor Vingegaard. Hij kon de Sloveen bergop niet volgen en moest uiteindelijk met een 3e plaats in het klassement tevreden zijn. Het was duidelijk dat Pogacar met het oog op de Tour de France een streepje voor had.

Vingegaard ging daarna op stage. Daar had hij duidelijk stappen gezet. Dat toonde hij in de Ronde van het Baskenland, waar hij iedereen op een hoopje reed. Inclusief David Gaudu die de Deen in Parijs-Nice nog had moet laten voorgaan. In het Baskenland won hij 3 ritten en het eindklassement.

VINGEGAARD RIJDT TOUR EN VUELTA

Na het Baskenland ging Vingegaard opnieuw op hoogtestage. Met zijn ploegmaats voor de Tour bereidde hij zich verder op zijn grote doel van 2023. Nadien reed hij de Dauphiné. Daar was hij outstanding met 2 ritzeges en het eindklassement. Hij was duidelijk in vorm voor de Tour.

Tijdens de Tour leek hij het na zijn aanval naar Laruns makkelijk te hebben. Pogacar kon hem niet volgen, maar nadien kwam het grote duel met de Sloveen. Af en toe moest hij plooien, maar in de tijdrit sloeg hij genadeloos toe. En na de bergrit naar Courchevel was het helemaal zeker: Vingegaard wint voor de 2e keer de Tour. Ook won hij een rit.

Op de slotdag van de Tour verraste Vingegaard de buitenwereld. Hij ging ook aan de start van de Vuelta staan. Daar was hij samen met zijn ploegmaats een klasse apart. Hij won 2 ritten en hielp Sepp Kuss mee aan de eindzege. Zelf werd hij 2e in zijn laatste koers van het seizoen.