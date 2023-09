Primoz Roglic maakt een duidelijke keuze over zijn toekomst

Primoz Roglic verlaat wellicht Jumbo-Visma. Hij mag ondanks zijn contract voor 2024 die hij nog heeft, van het team vertrekken. Movistar en Lidl-Trek worden genoemd en dat is niet toevallig.

In de voorbije Vuelta was Primoz Roglic naast Jonas Vingegaard medekopman. Het team wou zien of dat zou werken, want Roglic wil graag nog eens de Tour winnen. Een tweevoudige Tour-winnaar als Vingegaard kan je moeilijk thuis laten. Dus moest Jumbo-Visma bekijken of het systeem met 2 kopmannen wel zou werken.

Al verliep de Vuelta anders dan verwacht. Luxehelper Sepp Kuss werd drager van de rode leiderstrui en behield die gemakkelijk. Zo won niet Vingegaard of Roglic de Vuelta, maar wel Kuss.

Wellicht heeft Roglic daar ingezien dat het moeilijk zal worden om de Tour als renner van Jumbo-Visma te winnen. Zo zal hij niet alleen Vingegaard naast zich moeten dulden, maar zal hij ook met Kuss meer en meer rekening moeten houden. De luxehelper heeft immers bewezen dat hij ook een grote ronde kan winnen.

MOVISTAR EN LIDL-TREK IN POLEPOSITIE VOOR ROGLIC

Roglic wil namelijk zekerheid over zijn status in het team en zonder interne tegenstand voor een Tour-zege gaan. Daarom kiest hij voor een vertrek bij Jumbo-Visma. Al verschillende ploegen informeerden bij Roglic en Movistar en Lidl-Trek lijken in polepositie te zitten. Niet toevallig zijn het die ploegen.

Movistar heeft al een lange traditie als klassementsrenners en met Enric Mas hebben ze er momenteel één. Al zullen ze ondertussen er ook doorhebben dat je met Mas geen grote ronde kan winnen. Hij is vooral een volger. In Spanje kan hij wel dat tikkeltje meer, maar in de Vuelta werd hij pas 6e. Movistar zal toen beseft hebben dat het met Mas ook in Spanje niet zal lukken. Dan is Roglic een betere optie.

Lidl-Trek is dan weer zeer ambitieus en het is al van Alberto Contador en Vincenzo Nibali geleden dat ze een klassementsrenner die een grote ronde kan winnen, hadden. Roglic zou die vrije spot gemakkelijk kunnen invullen.