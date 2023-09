🎥 Afscheidnemende Roglic deelt tik uit aan Pogacar, maar denkt vooral aan speciale prijs: "Ik hou er van"

Voor de start van de Giro dell'Emilia bevestigde Primoz Roglic dat hij Jumbo-Visma op het einde van het seizoen zal verlaten. Maar de Sloveen wil toch op een mooie manier afscheid nemen van de Nederlandse ploeg.

Roglic weerstond de aanvallen van Pogacar op de laatste beklimming van de San Luca (2,1 km aan 9,4%). De Sloveen versnelde op de laatste steile strook en Pogacar kon die aanval niet meer beantwoorden. Een tik met het oog op de Ronde van Lombardije over een week.

Roglic wint voor de derde keer de Giro dell'Emilia en pakte zo ook zijn 15de zege van het seizoen. "Het is wel iconisch, vooral in zo'n wedstrijd. Ik hou enorm veel van de San Luca-muur en van mortadella", zei Roglic achteraf.

"Ik draag deze overwinning op aan mijn familie. Zij steunen me altijd, zowel in de goede als in de slechte tijden. Ze zijn niet aanwezig hier, maar ik weet zeker dat ze voor me supporteren", besloot Roglic nog.

You know you've peaked cycling when you get your own weight of mortadella as a prize. pic.twitter.com/Z1gIPr86Qg