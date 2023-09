📷 Chaos bij Soudal Quick-Step? Veelzeggende foto na een kwartier alweer verdwenen

Patrick Lefevere bevestigde bij Het Nieuwsblad dat er wel degelijk gesprekken gevoerd zijn over een fusie van Soudal Quick-Step met Jumbo-Visma. Helemaal rond is het nog niet volgens Lefevere, al wil hij tegen maandag wel zekerheid.

Achter de schermen lijkt er echter wel meer aan de hand te zijn. VIP-chauffeur Jo Planckaert zette op zijn Instagram een foto, die inmiddels alweer verwijderd is, van een auto waarbij hij de stickers van Soudal en Quick-Step van zijn auto haalt.

"Die stickers gaan we ook niet meer nodig hebben", schreef Planckaert bij de foto. Dat de foto na iets meer dan een kwartier weer verwijderd werd, toont aan dat men er bij Soudal Quick-Step niet blij mee was. En dat de fusie steeds dichterbij komt.

From Jo Planckaert’s IG (one of SQS’s employees) - “We won’t be needing these stickers anymore” pic.twitter.com/FJjVVrhstN