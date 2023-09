🎥 Zoals je Lotte Kopecky nog nooit zag: wereldkampioene laat zich gaan op fandag

Lotte Kopecky werd zaterdag tijdens een fandag in Gent in de bloemetjes gezet. De wereldkampioene genoot duidelijk.

Lotte Kopecky haar jaar was er een met twee gezichten. Op persoonlijk vlak moest ze een relatiebreuk verwerken en in het voorjaar overleed haar broer Seppe. Op sportief vlak volgde echter het ene hoogtepunt na het andere.

Met winst in de Omloop Het Nieuwsblad, de Ronde van Vlaanderen, twee Belgische titels op de weg, een Tourrit en een tweede plaats in het eindklassement en als kers op de taart de wereldtitel op de weg. Reden genoeg voor een feestje.

Op de Kouter in Gent werd zaterdag een fandag georganiseerd om Kopecky in de bloemetjes te zetten. Toen een bierfiets voorbij kwam, snelde Kopecky er naartoe om even mee te rijden.