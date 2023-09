Fusieverhaal bezorgt Patrick Lefevere slapeloze nachten: "Kon alleen maar daaraan denken"

Soudal-QuickStep lijkt aan zijn laatste dagen bezig. Het fusieverhaal met Jumbo Visma zit in een stroomversnelling.

Het leek vooral wishful thinking, maar ondertussen is duidelijk dat de komst van een fusie tussen Jumbo Visma en Soudal-QuickStep al bijna helemaal rond is.

Patrick Lefevere liet weten dat de komende dagen doorslaggevend worden voor een deal. Op die deal komt veel kritiek. Vooral ook omdat er wellicht heel wat renners en personeel van de ploeg van Patrick Lefevere hun job dreigen te verliezen.

“Laat mij duidelijk zeggen: poen pakken en advisor spelen was voor mij het makkelijkste geweest”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Ik verkoop en après moi … Maar ik kan je garanderen: zo zit ik niet in elkaar. Mijn personeel, daar ga ik niet licht over.”

Hoe de overstap zal verlopen voor het personeel is nog niet duidelijk. “Dat is een oefening die we nog niet hebben gemaakt. Er is nog niet uitgetekend hoe de structuur van de fusieploeg er zou kunnen uitzien.”

“Dat is ook juridische spitstechnologie. Er zijn vergaderingen geweest met zoveel advocaten en raadsmannen dat ik niet meer aan de fusie kon denken, maar alleen nog aan: wie gaat hier de pree van al die mannen betalen?”