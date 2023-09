Primoz Roglic geeft dé reden voor zijn vertrek bij Jumbo-Visma

Primoz Roglic trekt na 8 jaar de deur dicht bij Jumbo-Visma. De Sloveen gaat zijn geluk elders zoeken.

Waar Roglic naar toe trekt is nog niet duidelijk, dat wordt pas na de Ronde van Lombardije duidelijk. BORA-hansgrohe en INEOS Grenadiers zouden echter de beste papieren hebben om de Sloveen aan te trekken.

Maar waarom vertrekt Roglic nu precies bij Jumbo-Visma? "Alles kwam samen", zei Roglic bij In de Leiderstrui. "Mijn persoonlijke doelen en hoe alles gaat. Samen hebben we besloten om het op deze manier af te sluiten. Dat is beter voor beide partijen, daar ben ik zeker van. Ik kijk uit naar nieuwe uitdagingen."

Wellicht wil Roglic volgend jaar nog eens zijn kans wagen in de Tour als kopman, bij Jumbo-Visma zou hij altijd het kopmanschap moeten delen met Jonas Vingegaard. En met de mogelijke fusie met Soudal Quick-Step komt daar mogelijk ook nog Remco Evenepoel bij. Roglic wil dus liever alleen kopman zijn.