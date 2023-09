Sponsor Soudal-QuickStep reageert krachtig op fusiegeruchten

De fusie tussen Jumbo Visma en Soudal-QuickStep lijkt geen gerucht meer. Steeds meer details raken bekend over de nakende deal.

Het leek sciencefiction, maar is het allang niet meer. De samensmelting van Jumbo Visma en Soudal-QuickStep lijkt er veel sneller dan verwacht te komen.

Al is het wel uitkijken naar hoe die nieuwe ploeg zal noemen. Soudal-Visma is de meest genoemde naam in het dossier, maar daar kunnen ze bij QuickStep niet mee lachen.

De ploeg heeft nog een deal tot 2027 met de ploeg van Patrick Lefevere en wil ook in het wielerpeloton actief blijven als geldschieter.

“We gaan ervan uit dat we hoofdsponsor van een competitieve ploeg blijven”, zegt Ruben Desmet, president van Unilin Flooring, het bedrijf achter het laminaatmerk QuickStep.

Het is immers een belangrijk moment voor de sponsor. “We vieren dit jaar onze 25ste verjaardag als wielersponsor en willen dat in de toekomst ook blijven.”

Veel meer dan dat wil Desmet op dit moment niet zeggen. Het is aan Patrick Lefevere om een oplossing te vinden voor alle langdurige sponsorovereenkomsten die hij met verschillende partijen nog heeft.