Tim Merlier schat zijn kansen op het EK gravel in

Tim Merlier wordt door de organisatie getipt als één van de kandidaten om het EK gravel in Oud-Heverlee te winnen.

Tim Merlier kijkt enorm uit naar het EK gravel. Samen met Bert Van Lerberghe zal hij Soudal-QuickStep vertegenwoordigen, zo laat de ploeg weten in een persbericht. Ze hopen op een mooi resultaat.

“Het geeft veel motivatie om het allereerste EK gravel te rijden”, zo geeft Merlier aan. “Ik heb een geschiedenis in het veld en dat maakt me enthousiast om ook op gravel te rijden. Ik probeer graag nieuwe dingen en aangezien dit evenement aan het einde van het seizoen gehouden wordt, past het perfect in mijn programma.”

In het veld liep de carrière van Merlier niet zo’n vaart als op de weg. Verder dan wat ereplaatsen kwam hij niet. Op het EK gravel kunnen zijn sprinterskwaliteiten misschien wel nog van pas komen.

“Ik heb het parcours in Oud-Heverlee verkend en ik kan zeggen dat het een mooie lokale ronde is. Ik hoop dat ik een mooi resultaat kan behalen en we zullen zien of dat lukt”, klinkt het nog.