Yves Lampaert blijft met veel vragen zitten over fusie: "Dat zal nog moeten blijken"

Yves Lampaert (32) leeft net als de rest van zijn ploegmaats bij Soudal Quick-Step in onzekerheid. Hij hoopt vooral nog een plaatsje te hebben in het peloton in 2024.

Zondag reed Yves Lampaert naar een 25ste plaats in de Famenne Ardenne Classic, dinsdag staat hij aan de start van Binche-Chimay-Binche. Met hopelijk al meer duidelijkheid over zijn toekomst, want die is nog altijd onzeker.

Lampaert wil net als iedereen snel duidelijkheid krijgen over zijn toekomst. "Toch blijf ik er rustig onder, want we weten nog niets concreets. We zijn een beetje in het ongewisse, maar paniek is er niet", zei Lampaert bij Sporza.

Of Lampaert een plaats zal krijgen in de fusieploeg, is niet duidelijk. "Dat zal nog moeten blijken, maar ik denk dat ik mijn plaats in het peloton sowieso wel heb, maar ik weet niet hoeveel plaatsen er zullen zijn en wie zal meegaan. En we weten ook niet dat die fusie er al in 2024 komt." Wordt hopelijk snel vervolgd.