Michael Vanthourenhout weet hoe belangrijk seizoenstart zal zijn: "Niet veel marge om beter te worden"

Dit weekend gaat in Beringen het nieuwe veldritseizoen van start. Belgisch en Europees kampioen Michael Vanthourenhout heeft er zin in.

"Als voorbereiding ben ik 10 dagen op hoogtestage naar Livigno geweest, gevolgd door een crossstage met de ploeg in de Ardennen", zegt Vanthourenhout. "Op de weg resulteerde dat in een goede wedstrijd in Berlare, maar het is altijd afwachten wat die eerste cross van het seizoen brengt."

"Vorig jaar kende ik een goede start met zeges in Kruibeke en Meulebeke en tussendoor een tweede plaats in Beringen. De ambitie is om ook dit jaar goed te beginnen. Iedereen zal meteen goed voor de dag willen komen", stelt Vanthourenhout.

EK in Ponchâteau

"Over vijf weken staat het EK al op het programma. Veel marge is er dus niet meer om beter te worden." In het weekend van 4 en 5 november moet Vanthourenhout in Ponchâteau dus al zijn Europese sterrentrui verdedigen.

In Beringen staan ook Iserbyt, Sweeck, Nys, Van der Haar, Van Empel, Van Anrooij, Alvarado en Worst aan de start. De vrouwen beginnen zondag om 16u15 aan hun wedstrijd, de mannen starten om 17u30.