Remco Evenepoel laat eindelijk voor het eerst van zich horen over fusie met Jumbo-Visma

Bijna twee weken na het nieuws over een mogelijke fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma heeft ook Remco Evenepoel zich er voor het eerst over uitgelaten. Ook de Belgische kampioen lijkt weinig info te hebben.

Remco Evenepoel is een van de grote beweegredenen voor de mogelijke fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step. De Belgische kampioen zou de overstap kunnen maken naar de Nederlandse ploeg of gewoon vertrekken en naar INEOS Grenadiers trekken.

Maar veel weet de Belgische kampioen ook niet. "We krijgen nul informatie", zegt Evenepoel bij HLN. "En hebben dus ook geen antwoorden. Op dit moment zijn er alleen maar vraagtekens, bij iedereen", stelt Evenepoel.

Ook voor Evenepoel is de toekomst dus nog onzeker, ook al is hij dan een van de belangrijkste schakels in het hele fusieverhaal. "Wat er de komende tien dagen of twee weken op ons afkomt, kunnen we niet inschatten. We zien het wel..."