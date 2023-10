Voorzitter Deceuninck onthult waarom hij ploeg van Lefevere verliet: "Dat was een probleem voor ons"

Deceuninck was van 2019 tot en met 2021 een van de hoofdsponsors van de ploeg van Patrick Lefevere. Over de reden van het vertrek is voorzitter Francis Van Eeckhout duidelijk.

Deceuninck had de ploeg van Patrick Lefevere begin 2022 nog maar verlaten als hoofdsponsor of het werd in juli van dat jaar al een van de hoofdsponsors van de ploeg van de broers Roodhooft. Alpecin-Fenix werd zo Alpecin-Deceuninck. "Ik heb met Patrick mooie momenten meegemaakt, maar zijn uitspraken waren niet altijd logisch beredeneerd", zegt de voorzitter van Deceuninck, Francis Van Eeckhout bij HLN. Vooral de straffe uitspraken van Lefevere vielen niet altijd in goede aarde. Vrouwenwielrennen Maar Deceuninck verliet de ploeg van Lefevere om een andere reden. "Patrick was tegen de vrouwenkoers en dat was voor ons een probleem." Van Eeckhout is fan van het vrouwenwielrennen en heeft met Fenix-Deceuninck nu een goede damesploeg. Fenix-Deceuninck staat op een negende plaats op de UCI-ranking, één plaats hoger dan AG Insurance - Soudal Quick-Step van Patrick Lefevere. "Dit jaar hebben we veel pech gehad, maar we wonnen toch een Tourrit", zegt Van Eeckhout nog.