Tadej Pogacar onthult hoe hij krampen verbeet én wat het mysterieuze drankje was

Tadej Pogacar heeft voor de derde keer de Ronde van Lombardije gewonnen. De Sloveen had zelfs last van krampen, maar beet door en won.

Tadej Pogacar probeerde op de voorlaatste klim, de Passo di Ganda, weg te rijden, maar dat lukte niet. "Ik probeerde het wel op de klim, maar Aleksandr Vlasov was bergop vandaag een van de sterkste renners. Ik wilde eigenlijk met z’n tweeën naar de finish rijden, daar hoopte ik toch op."

Maar net voor de top kwamen de achtervolgers weer aansluiten. Pogacar probeerde het dan maar in de afdaling. "Ik kende de afdaling veel beter dan twee jaar geleden. Toen was het een ramp, nu verliep de afdaling veel beter. Ik had plots een gat."

Krampen

Pogacar sloeg een gat van zo'n 40 seconden, maar kreeg op zo'n 12 kilometer van de streep plotseling krampen. "Eerst kwamen er krampen in mijn rechterbeen, nadien in mijn linkerbeen. Ik dacht even: nu is het is over. Ik koos ervoor om iets minder kracht te zetten en meer te focussen op de aerodynamica."

De Sloveen kreeg ook nog een drankje vanuit de volgwagen: "Een antikrampdrankje", zei Pogacar bij VTM Nieuws. "Het hielp wel een beetje, maar toch moest ik mijn tempo bijstellen."