Zelfs krampen houden Tadej Pogacar niet van derde zege in Lombardije, gevallen Evenepoel speelt geen rol voor winst

Remco Evenepoel wilde eindelijk eens meedoen voor de zege in de Ronde van Lombardije, maar al na 20 kilometer ging de Belgische kampioen zwaar tegen de grond. Zijn elleboog bloedde hevig, maar Evenepoel kon toch weer verder.

In het peloton controleerde vooral Jumbo-Visma een vroege vlucht. Ben Healy reed vanuit het peloton naar de vroege vlucht toe, maar zijn voorsprong was niet groot genoeg voor de voet van de Passo di Ganda, de voorlaatste klim van de dag.

Op de klim werd het al snel duidelijk dat Evenepoel niet zou meedoen voor de zege. UAE Team Emirates lokte Roglic op de klim in de val. Adam Yates versnelde met zijn broer Simon, Vlasov en Woods. Pogacar bleef in het wiel van Roglic, waardoor Roglic het gat moest dichtrijden.

UAE forced Roglič to chase with Pogačar in the wheel, having Adam Yates at the front.



2 minutes later, Pogačar drops Roglič. #ILombardia pic.twitter.com/1LpvYhNrMx