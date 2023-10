Lucinda Brand krijgt nieuwe opdoffer te verwerken voor Wereldbeker in Waterloo

Lucinda Brand heeft opnieuw een tegenslag moeten verwerken. De Nederlandse revalideert nog na een valpartij in de Simac Ladies Tour vorige maand.

Brand viel begin september in de Simac Ladies Tour in Nederland en revalideert nog altijd van een sleutelbeenblessure. De Nederlandse is nog niet fit en maakt de verplaatsing niet naar de VS voor de eerste manche van de Wereldbeker.

Ook afwezig door blessures zijn Denise Betsema en Marianne Vos, die laatste zal door een operatie aan de liesslagader zelfs niet in het veld rijden dit seizoen. Maar de Nederlandse selectie is nog altijd bijzonder sterk.

Nederlandse selectie Waterloo

Met Fem van Empel en Ceylin Alvardo zakken de nummers één en twee van Beringen af naar de VS. Puck Pieterse reed vorig weekend nog een Wereldbeker op de mountainbike in Canada, maar zakt ook af naar Waterloo. Verder komen ook Inge van der Heijden, Manon Bakker en Leonie Bentveld aan de start.

Bij de mannen zijn Lars van der Haar, Joris Nieuwenhuis, Ryan Kamp, Pim Ronhaar, David Haverdings en Pete Uptegrove van de partij voor de eerste manche van de Wereldbeker.