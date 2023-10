Analyse INEOS, Lidl-Trek, ...: waarom talentrijke Belg nu al de teams voor het uitkiezen heeft ... voor 2025

Cian Uijtdebroeks was misschien wel dé verrassing van het afgelopen wielerjaar. In de Vuelta d'Espana deed hij van zich spreken met een knappe top-10 in het eindklassement. En de jonge Belg heeft nog meer dat voor hem spreekt.

Cian Uijtdebroeks is nog steeds maar 20 jaar jong. Dat hij achtste werd in de afgelopen ronde van Spanje mag dan ook bijzonder knap genoemd worden. En daar lijkt het voor de jonge Belg zeker niet te moeten gaan stoppen. Hij werd al gelinkt aan Groupama-FDJ, maar van een overstap in 2024 zou (voorlopig) geen sprake zijn. Uijtdebroeks ligt bovendien nog een jaar onder contract bij de Duitse formatie. Met Primoz Roglic hebben ze daar wel heel wat extra ervaring voor de grote rondes binnengebracht. © photonews Rest de vraag: wat na 2024? Hoewel een transfer deze winter nog niet helemaal moet worden weggedacht, lijkt het toch vooral al kijken zijn naar de volgende jaargang. Als de jongeling volgend jaar blijft groeien in zijn ontwikkeling, dan lijkt veel mogelijk. Bovendien is Cian Uijtdebroeks ook op andere manieren een aanwinst. Zijn interviews zijn altijd eerlijk, vaak ontwapenend en positief en getuigen van heel veel zin in wielrennen. En dat is ook voor sponsors altijd een interessant plaatje. Veel interesse Ineos Grenadiers zou in hem een alternatief zien voor Remco Evenepoel, die voorlopig gewoon bij Soudal - QuickStep lijkt te zullen blijven de komende jaren. En ook Lidl-Trek trekt nadrukkelijk aan de mouw van Uijtdebroeks. De komende weken en maanden zal moeten blijken waar de toekomstdroom van de Belg ligt. Dat hij de ploegen voor het uitkiezen heeft, kan enkel maar helpen. Benieuwd ook hoe er volgend jaar wordt samengewerkt met Roglic en Vlasov - ook dat kan eventueel een incentive zijn om toch bij BORA te blijven.