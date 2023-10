🎥 Maxim Van Gils is lang niet de eerste: de bidon van Steels en deze échte vechtpartijen gingen hem voor

Het was een opmerkelijk beeld aan de streep van het Japan Cup Criterium. Maxim Van Gils deelde er een tik uit aan een collega. Hij is niet de eerste en zal ook niet de laatste zijn vermoedelijk.

Maxim Van Gils gaf een fikse tik aan de Griek Georgios Bouglas van het team Matrix Powertag. Dat was een reactie op een eerdere duw van de Griek aan een andere renner, waardoor Van Gils bijna ten val was gekomen.

De Belgische renner bood ondertussen al zijn excuses aan en gaf ook aan elke straf van de UCI te aanvaarden in de zaak. Maar Van Gils is al lang niet meer de eerste wielrenner voor wie het even te zwart voor de ogen wordt.

Tonight on PPV: Maxim van Gils vs Georgios Bouglas.

Vorig jaar was het in het Criterium du Dauphiné hommeles tussen de Colombiaan Juan Sebastian Molano (UAE) en Hugo Page van Intermarché. De Colombiaan werd toen uitgesloten voor het gevecht.

Ook na de race gingen ze elkaar toen nog opzoeken om verder de discussie aan te gaan, waardoor de UCI uiteindelijk geen andere keuze had.

🚴‍♂️ | Het is even niet zo gezellig in deze zesde etappe van de @dauphine. Molano deelt een koekie uit aan Page. 🍪🥊





We herinneren ons ook nog Tom Steels, die ooit in volle sprint in de Tour de France van 1997 een drinkbus mikte naar collega Moncassin en zo iedereen in gevaar bracht.

Ook in de Tour de France van 2018 was het raak. Gianni Moscon werd toen zelfs vijf weken geschorst door de UCI voor zijn slag aan Elie Gesbert.

Gianni Moscon exclu du #TDF2018 après avoir frappé un coureur Fortuneo !

In de Vuelta d'Espana van 2014 gingen Rovny én Brambilla er allebei uit, nadat ze in de vlucht van de dag keer op keer elkaar opzochten en begonnen te vechten.

En kent u deze episode tussen Carlos Barredo en Rui Costa nog? Neen, het is duidelijk: wat Van Gils deed mag niet goedgekeurd worden, maar het kan nog (veel) erger.