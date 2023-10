Bestuurder Soudal-QuickStep doet boekje open over reden van mislukte fusie met Jumbo Visma

De mogelijke fusie van Soudal-QuickStep en Jumbo Visma was de voorbije weken gespreksonderwerp nummer één. Maar het kwam er uiteindelijk niet.

De discussie over de ambities van Remco Evenepoel is eigenlijk het startpunt geweest van de gesprekken tussen Soudal-QuickStep en Jumbo Visma.

Dat leidde tot de nodige gesprekken, maar uiteindelijk kwam er geen oplossing uit de bus. Volgens bestuursvoorzitter Bessel Kok van Soudal-QuickStep is het bij Jumbo Visma fout gelopen.

Het draaide uiteindelijk allemaal om de centen, want Jumbo Visma zit in de problemen omdat het eind 2024 supermarktketen Jumbo ziet afhaken als sponsor. Maar plots kwam internetgigant Amazon met 15 miljoen euro op de proppen.

“Uiteindelijk is het afgesprongen in Nederland. Er is een probleem ontstaan met de Nederlandse sponsor (Pon, levert de fietsen en de auto's aan de ploeg Jumbo Visma, red.). Die waren not amused, dat weet ik wel zeker. En dan: boem!, het was van de baan”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Om Remco Evenepoel te overtuigen was immers een deal met fietsenmerk Specialized nodig, maar dat kwam er uiteindelijk niet. Pon, van fietsenmerk Cervelo, zou bij Jumbo Visma nu zelfs de plaats innemen van Amazon, dat geen zin meer in de deal lijkt te hebben.