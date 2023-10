Bestuursvoorzitter van Soudal Quick-Step houdt zich niet in over gevolgen van mislukte fusie

De fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma zorgde voor heel wat onzekerheid, maar is nu toch van de baan. Bestuursvoorzitter Bessel Kok (links op de foto) van Soudal Quick-Step ziet vooral grote gevolgen.

Zo'n twee weken lang beheerste de fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step het wielernieuws. Maar achter de schermen werd er al langer gepraat. Maar dat de fusie er al in 2024 moest komen, bleek uiteindelijk onhaalbaar.

Bessel Kok, bestuursvoorzitter van Soudal Quick-Step, ziet vooral gevolgen voor zijn ploeg. "Er is heel veel schade en weinig resultaat", zegt hij bij HLN. "Die jongens op de fiets en de staf hebben een aantal weken in totale onzekerheid geleefd. Ze zijn werknemers."

Verhandeld

De gesprekken over een mogelijke fusie gebeurden dan ook boven de hoofden van de renners en niemand wilde info geven over wat er precies aan de hand was of hoe ver men stond met de fusie.

Dat zorgde voor bijzonder veel onrust binnen het team. "Ze voelden het aan alsof ze verhandeld worden. Maar misschien komen ze er op een vreemde manier wel sterker uit", besluit Kok nog.