Jelle Vanendert doet straffe uitspraken over Remco Evenepoel: "Beste dat hij nu kan doen"

Jelle Vanendert zette twee jaar geleden een punt achter zijn carrière. Hij blijft het wielrennen echter van heel dichtbij opvolgen.

De harde woorden van vader Patrick Evenepoel op de dag van het WK op de weg in Glasgow zullen heel wat wielerliefhebbers zeker bijblijven. Hij vertelde toen dat hij niet zeker was dat Remco volgend jaar nog voor Soudal-QuickStep zou rijden.

Met het mogelijke fusieverhaal met Jumbo Visma de voorbije weken leek het toen al of vader Evenepoel op de hoogte was van wat er in de lucht hing. Jelle Vanendert is bij Het Belang van Limburg duidelijk over de miserie met de Evenepoels.

“Lefevere heeft sponsors aangetrokken en zijn ploeg zodanig heringericht opdat Remco in zijn missies kan slagen. Dan vind ik niet dat je als kopman kunt zeggen: 'Mannen, dag en bedankt'. Al weet ik niet of het probleem zozeer bij Remco lag”, vertelt Vanendert.

En Vanendert heeft dan ook gouden raad voor Remco Evenepoel. “Misschien is de beste afkoopsom die Remco kan betalen, die aan zijn vader. Ook al is mijne pa de allerslimste mens ter wereld, ik zou hem nooit als manager aanstellen. Je moet net iemand hebben die afstand kan nemen. Die zowel vanuit het standpunt van de ploeg als van de renner de zaken bekijkt.”

“Wanneer je als vader het beste voor je kind wilt - en dat liefst zo snel mogelijk - dan durf je wel eens de lange termijn uit het oog verliezen. Want Remco? Die heeft nooit iets negatief gezegd over The Wolfpack.”