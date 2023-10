Toon Aerts krijgt na definitieve uitspraak in dopingzaak nog fiks bedrag op zijn rekening

Toon Aerts heeft beslist niet naar het Internationaal Sporttribunaal TAS te stappen. Daardoor is de twee jaar schorsing in zijn zaak definitief.

Toon Aerts testte positief op 19 januari van 2022. Zijn resultaten tot en met 5 februari speelt hij kwijt, maar omdat hij negatief testte in Lille mag hij de daaropvolgende resultaten wel behouden.

Vooral in de X2O Badkamertrofee speelt dat een belangrijke rol. Hij verliest enkel zijn resultaat in Hamme, waardoor hij toch nog eindwinnaar is omdat hij al veel voorsprong had opgebouwd.

“Nu de uitspraak definitief is, kunnen we ook het definitieve eindklassement opstellen”, zegt Erwin Vervecken voor Golazo aan Het Belang van Limburg.

En dat levert Aerts ook nog de nodige centen op. “Toon had al 10.000 euro ontvangen omdat hij in het slechtste geval naar de derde plaats zou terugvallen. De resterende 20.000 euro worden hem eerstdaags overgeschreven.”

Aerts bereidt zich vanaf volgende week volop voor op zijn comeback in het veldrijden. In Sint-Niklaas op 17 februari wil hij er opnieuw bij zijn na zijn schorsing van twee jaar.