Toon Aerts op zoek naar nieuwe ploeg: "Slechts één renner zocht me echt op"

Toon Aerts wil op 17 februari opnieuw crossen. Dan zit zijn dopingschorsing van twee jaar erop.

Tegen begin 2024 wil Toon Aerts opnieuw meerijden aan de top van het veldrijden. Al moet hij wel eerst nog een nieuwe ploeg vinden.

Zijn contract bij Baloise-Trek Lions werd immers ontbonden door zijn schorsing en met Intermarché-Circus-Wanty werd er uiteindelijk geen overeenkomst bereikt.

Ploegmanagers hebben geen probleem mee om hem in dienst te nemen. “Die kennen me, die weten dat ik nooit bewust doping heb gebruikt”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Maar de sponsors haken af. Die kennen je niet, tikken je naam in op Google en het eerste wat ze lezen is van je schorsing.”

Ook andere renners lieten Aerts links liggen. “Ik had van sommige mensen wel meer verwacht”, klinkt het. “Een telefoontje, zoveel moeite is dat toch niet?”

Eén iemand was er wel. “Alleen van Quinten Hermans geen woord verkeerd. Ben je thuis?, stuurde hij onlangs. Nog voor ik kon antwoorden, zat hij hier aan de tafel een koffie te drinken. Hij had zijn duurtraining zo uitgetekend dat hij tot hier kon rijden.”