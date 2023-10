🎥 Dit staat de veldrijders straks te wachten: Pieterse toont tot modder herschapen parcours in Waterloo

De Wereldbeker komt straks op gang in het Amerikaanse Waterloo. De Nederlandse Puck Pieterse toont alvast het modderige parcours.

De Wereldbeker trekt voor de start dit jaar opnieuw naar de VS. Dit jaar voor slechts één manche, in Waterloo. En dat belooft dit jaar een heel andere cross te worden dan de voorbije jaren. De hemelsluizen gingen er de voorbije dagen dan ook open.

De impact van die regen is goed te zien in een video van de Nederlandse kampioene Puck Pieterse. Naar goede gewoonte filmde de Nederlandse het volledige rondje al eens. Bijna het hele parcours is dan ook herschapen in een modderpoel.

Er was wel nog een klim en afdaling die afgesloten waren, maar toch is het goed om al eens een eerste indruk te krijgen. Heel wat stroken zijn nog berijdbaar, maar het belooft toch een bijzonder zware cross te worden. Zondag blijft het wel droog in Waterloo, waardoor de modder nog wat zal opdrogen.