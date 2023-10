Niels Albert scherp voor Thibau Nys: "Het zal wel eens tijd worden, niet?"

Thibau Nys maakte in Beringen al indruk door zijn eerste profkoers te winnen. Volgens Niels Albert is het daar de hoogste tijd voor.

Thibau Nys wordt al jaren als een talent gezien, maar kon het op het hoogste niveau nog niet waarmaken in het veld. Vorige zondag in Beringen mocht hij dan toch zijn eerste profzege vieren. Volgens Niels Albert is dat voor Nys, die in november 21 jaar wordt, niets te vroeg.

"Het zal wel eens tijd worden, niet?", zegt Albert bij HLN. "Hij is derdejaarsbelofte: als je een goeie bent, is dat de leeftijd waarop je het moet gaan tonen", stelt Albert. Al vindt hij ook niet dat Nys nu iedere week moet winnen.

Bepalende factor

Vooral op de modderige parcoursen zal Nys het nog lastig hebben, maar op omlopen zoals in Beringen moet Nys wel kunnen meespelen, vindt Albert. "Ik verwacht wel dat hij deze winter een bepalende factor wordt."

Zondag staat Nys voor een nieuwe test in Waterloo. Iserbyt won daar de voorbije drie edities en zal op revanche uit zijn na zijn verlies in Beringen. Het belooft weer een spannend uurtje cross te worden.