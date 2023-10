Geraint Thomas blikt al vooruit naar de Tour van 2024: "Hij is nog altijd de nummer één"

Geraint Thomas moest op de voorlaatste dag van de Giro de eindzege nog afstaan aan Primoz Roglic. Hij kijkt al uit naar 2024.

"2023 was een goed jaar, vooral gezien wat er is gebeurd", zegt Thomas in zijn podcast GTCC. "Ik heb tussen december en maart de helft van mijn trainingen gemist, dus dat ik nog tweede kon worden in de Giro was prima."

"Als je me dat voor die ronde had verteld, dan had ik je hand eraf gebeten. Ik heb het gevoel dat ik drie goede weken had dit jaar, in de Giro. Dat was aan het begin van het jaar ook wel het doel, dus ik mag tevreden zijn."

Tour 2024

Thomas had ook nog grote bewondering voor Jumbo-Visma, dat dit jaar de drie grote rondes won. "Het was insane. Ze winnen drie grote rondes in één jaar, met drie verschillende renners. En dan ook nog een 1-2-3 in de laatste van de drie, de Vuelta."

Roglic rijdt volgend jaar wel in een shirt van BORA-hansgrohe. "Dat is goed voor de sport", zegt Thomas nog. "Met Roglic, Tadej Pogacar en Remco Evenepoel wordt de Tour zeker interessant. Ik denk dat Vingegaard nog altijd de nummer één is, met Pogacar op een kleine achterstand en dan de andere twee."