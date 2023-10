🎥 Andere winnaar dan Thibau Nys? "Ik verwacht hem dit weekend in Overijse"

De twee eerste crossen van het seizoen gingen naar Thibau Nys. Kan hij ook in Overijse de bloemen pakken?

Zondag wordt er in Overijse gecrosst. Het is uitkijken of ook nu Thibau Nys weer met de overwinning gaat lopen, na zeges in Beringen en het Amerikaanse Waterloo.

Niels Albert is daar nog niet zo zeker van. “Het zal afwachten zijn, maar ik denk dat we misschien wel terug naar een strijd moeten kijken tussen Eli en Thibau”, vertelt hij aan PlaySports.

Al verwacht de ex-wereldkampioen meer concurrentie in Overijse. “Ik verwacht een Michael Vanthourenhout, die kan wel wat bergop rijden. Dat is echt wel iemand die ik mee verwacht dit weekend.”

Ook Florian en Gianni Vermeersch volgen de redenering van Albert.