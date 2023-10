Geen Jumbo-Visma meer bij UCI: Deze naam hanteert de wielerploeg momenteel

De UCI liet weten welke ploegen hun licenties aangevraagd hebben. Op die lijsten is het tevergeefs zoeken naar Jumbo-Visma.

Voor 2024 moesten alle ploegen hun licenties voor de WorldTour en de ProTour aanvragen. De lijsten met goedgekeurde licenties worden daarna gepubliceerd door de UCI.

Jumbo-Visma staat in ieder geval niet op de lijsten van de wereldwielerbond. Voorlopig draagt de ploeg van Wout van Aert de naam 'Blanco Pro Cycling Team'.

De nieuwe naam van de wielerploeg is nog niet geweten. Deze week was al te horen dat het normaal Visma-Lease a Bike zou worden, maar officieel is dat dus nog niet.

Nog eventjes wachten dus op de officiële aankondiging door Richard Plugge en co wie de nieuwe sponsor van de Nederlandse topploeg zal worden.