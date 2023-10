Jasper Philipsen heel erg duidelijk: "Was het meest voor de hand liggende"

Jasper Philipsen heeft een fantastisch jaar achter de rug. Hij mocht maar liefst 19 keer de overwinning vieren.

De Ronde van Turkije leverde Jasper Philipsen nog wat overwinningen op, waardoor hij in de zegeranking met 19 stuks aan de leiding kwam.

Tadej Pogacar (17 zeges), Jonas Vingegaard (15 zeges), Primoz Roglic (15 zeges) en Remco Evenepoel (13 zeges) vervolledigden de top vijf.

“Die titel van zegekoning staat mooi op mijn cv”, zegt Philipsen aan Sporza. Uiteindelijk was het zelf een doel op zich voor onze landgenoot.

“Na de Tour zochten we nog naar een doel. Het meest voor de hand liggende was om voor zoveel mogelijk overwinningen te gaan.”

Het hield Philipsen alvast lang gemotiveerd, ook al waren het geen grote koersen. “Mijn laatste zeges waren natuurlijk niet in de grootste wedstrijden. Maar winnen is altijd moeilijk en ik win gewoon graag in grote én kleine koersen”, besluit hij.