Vergelijking maken tussen Nys en Van Aert en Van der Poel? Trainer is duidelijk

Thibau Nys zegevierde in het Amerikaanse Waterloo. Al moet je natuurlijk ook rekening houden met het feit dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel nog niet van de partij waren.

Wout van Aert en Mathieu van der Poel waren nog jonger dan Thibau Nys toen ze hun eerste cross in de Wereldbeker wonnen. Een vergelijking maken heeft volgens Paul Van Den Bosch, de trainer van Thibau Nys, echter helemaal geen zin.

“Dat kan enkel wanneer ze tegen elkaar rijden... Pas ten vroegste eind november zullen we Wout en Mathieu in de cross zien, maar zij staan dan topfris aan de start, terwijl Thibau al vijftien crossen in de benen heeft”, laat hij duidelijk weten in Het Laatste Nieuws.

En er is nog veel meer volgens Van Den Bosch helemaal geen zin heeft om te vergelijken. “Ook dat zijn verschillende parameters. We zouden de vergelijking moeten maken met Wout en Mathieu toen zij twintig jaar waren, maar zelfs dan.... Thibau reed dit jaar veertig koersdagen op de weg, op die leeftijd waren dat er bij Wout slechts een vijftiental.”