Belgische veldrittopper bijt van zich af: "Velen rijden onder hun prijs, ik ben zo niet"

Eli Iserbyt is niet op zijn mondje gevallen. Dat is ook anno 2023 niet anders. Integendeel zelfs, ook over de startgelden heeft hij zich eens uitgelaten.

Eli Iserbyt is samen met Thibau Nys een van de vaandeldragers in de cross dit seizoen. En dat heeft dus ook wel zijn gevolgen als het gaat over de startgelden. Al is Iserbyt wel vrij star in het aanhouden van wat hij wil.

Daardoor heeft hij (voorlopig) ook nog geen contract met de X2O-trofee, al is hij wel nog aan het onderhandelen met Golazo. Iserbyt beseft dat het voor alle partijen jammer zou zijn als hij niet kan aantreden in die trofee.

Maatstaf

Toch is hij duidelijk in zijn bewoordingen: "Ik heb vernomen dat Wout en Mathieu nog meer vragen dan vorig jaar, al is het daarom niet zo dat ze dat ook zullen krijgen...", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"Ik weet dat veel crossers toezeggen op het eerste het beste aanbod en zo onder hun prijs rijden. Ik ben zo niet. We hebben al water bij de wijn gedaan, het gevaar is dat ze alle prijzen naar beneden duwen en dat als maatstaf gebruiken voor volgend jaar."