Eli Iserbyt laat zich zeer duidelijk uit over Thibau Nys: "Daar hoop ik op"

Thibau Nys is tot op heden de man van het seizoen in de cross, Eli Iserbyt moet het tot op heden met drie tweede plaatsen zien te stellen. En dus is de vraag: wat naar de toekomst toe?

In Overijse mogen we opnieuw dromen van een duel tussen Nys en Iserbyt, al ziet die laatste nog andere kandidaten. "Michael Vanthourenhout zal snel verbeteren en ik zag dat Laurens Sweeck alweer aan het trainen was op Mallorca. Van Lars van der Haar hebben we nog niet het beste gezien en ook Ronhaar en Kuypers rijden sterk", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Er zijn dus nog meer kapers op de kust, al hoopt Iserbyt eigenlijk wel op nieuwe duels met Thibau Nys. Dat zou volgens hem ook goed zijn voor de cross an sich.

Lachen en respect

"Ik wil niet verkondigen dat het hem tegen mij is. Maar ik hoop dat Iserbyt versus Nys het item van het eerste seizoensdeel wordt. De cross leeft van duels en nu is er iemand als Thibau, die de achterban heeft van Sven, meer extravagant is dan de rest en ook een mening heeft."

Iserbyt vindt dat hij zelf ook een mening heeft. Hij is verder blij dat hij overeenkomt met Nys en zijn kamp. Kunnen lachen en respect hebben voor elkaar is wat dat betreft volgens hem het belangrijkste.