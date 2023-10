Eli Iserbyt over de harde strijd onder supporters: "Gelukkig nog geen bier over me heen gekregen en urine hoeft ook niet"

Eli Iserbyt en Laurens Sweeck waren lange tijd ploegmaats, maar Sweeck koos uiteindelijk voor een andere uitdaging. En dat zorgde toch wel voor wat gevoeligheden achteraf.

Vorig jaar had je ook onze ploeg versus de ploeg van Sweeck. Hij was overgestapt naar Crelan-Fristads, maar bij de fans van Sweeck was er iets blijven hangen.

"Hij was bij onze ploeg vertrokken en zijn supporters vonden blijkbaar dat hij bij ons slecht behandeld was, wat in mijn ogen niet klopt", aldus Iserbyt daarover in Het Laatste Nieuws.

Explosieve sport

"Laurens Sweeck koos zelf om te veranderen, maar blijkbaar was er toch nog wat sprake van wrok. Een grimmige sfeer? Dat zijn supporters. Het is dankzij hen soms wel een explosieve sport."

"Ik heb nog geen pinten over mijn hoofd gekregen en urine hoeft ook niet... Dat boegeroep is niet leuk, maar hoort er ergens wel bij, zeker?"