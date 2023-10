Eerste nederlaag voor Thibau Nys: "Of hij nu al zal terugzakken?"

Thibau Nys kon zondag de zege niet pakken. Eli Iserbyt won de cross in Overijse.

Het was uitkijken of Thibau Nys na Beringen en Waterloo ook in Overijse met de bloemen huiswaarts zou keren. Zo ver kwam het echter niet. De overwinning was voor Eli Iserbyt.

Niels Albert ziet geen enkele reden om te geloven dat Nys zijn beste kruit al verschoten heeft in die twee eerste crossen. “Ik denk dat Nys vertrokken is voor een heel seizoen op hoog niveau. Ik heb in ieder geval geen reden om te denken dat hij gaat terugzakken, zijn motor is duidelijk gegroeid”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Zondag in Overijse verloor hij door zijn eigen schuld: hij ging te gretig in die laatste afdaling. Maar ik vind dat prima. Laat hem alsjeblief proberen, laat hem enthousiast zijn. Het is goed dat hij af en toe tegen de muur kletst, daar leert hij uit.”

Albert treedt alvast de woorden van vader Nys bij, waarbij hij stelt dat je moet durven verliezen om te kunnen winnen. “Laat hem zijn limieten dus maar opzoeken: op lange termijn is dat waardevol. Wil je hem toch afremmen, dan kan dat bijvoorbeeld over twee weken op het EK in Pontchâteau. Dan staat er een trui op het spel, dan zou je wat meer voorzichtigheid kunnen inbouwen. Maar voor de rest: laat hem jong zijn.”