Klassementen veldrijden: Nys en Iserbyt goed gestart, Sweeck moet nu al de focus verleggen

Het veldritweekend is drie weekends oud en al twee van de drie klassementen zijn al van start gegaan. Vooral Laurens Sweeck lijkt zich nu al te moeten richten op de kampioenschappen.

Sweeck moest de eerste manche van Wereldbeker in Waterloo overslaan door een blessure en heeft dus nu al een volledige manche achterstand. Die inhalen op Nys, Iserbyt, Vanthourenhout en Van der Haar wordt moeilijk. Zeker als straks Van Aert en Van der Poel er nog bij komen.

Klassement Wereldbeker 2023/2024

Thibau Nys - 40 punten Eli Iserbyt - 30 punten Pim Ronhaar - 25 punten Joris Nieuwenhuis - 22 punten Lars van der Haar - 21 punten Michael Vanthourenhout - 20 punten Ryan Kamp - 19 punten Niels Vandeputte - 18 punten Witse Meeussen - 17 punten Toon Vandebosch - 16 punten

In de Superprestige stond Sweeck wel aan de start van de eerste manche in Overijse. Met een achtste plaats deed Sweeck het niet slecht en hij kan profiteren van het feit dat Nys en Van der Haar niet alle manches zullen rijden. En zeven punten achterstand op Iserbyt is niet helemaal overbrugbaar.

Klassement Superprestige 2023/2024

Eli Iserbyt - 15 punten Michael Vanthourenhout - 14 punten Lars van der Haar - 13 punten Thibau Nys - 12 punten Cameron Mason - 11 punten Gerben Kuypers - 10 punten Kevin Kuhn - 9 punten Laurens Sweeck - 8 punten Ryan Kamp - 7 punten Niels Vandeputte - 6 punten

X2O Trofee

De X2O Trofee moet op 1 november nog van start gaan met de Koppenbergcross, maar dat was voor Sweeck nooit echt een voltreffer. Het beste resultaat van Sweeck in de Koppenbergcross was een zesde plaats in 2018. Daardoor kon Sweeck nog nooit echt mee doen voor de eindzege in de X2O Trofee of zijn voorgangers