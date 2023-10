Arnaud De Lie stelt belangrijke voorwaarde voor deelname aan de Tour: "Daar heb ik niks aan"

Arnaud De Lie staat volgend jaar wellicht aan de start van het de Tour. Maar hij stelt wel een belangrijke voorwaarde voor zijn deelname.

De Lie overtuigde de voorbije twee jaar met 19 overwinningen. Dit jaar won De Lie ook zijn eerste wedstrijd in de WorldTour, met een overwinning in de GP van Quebec. Maar De Lie stelde ook een van zijn beperkingen vast.

"Eén van de vaststellingen dit seizoen was dat ik in een echt vlakke spurt nog ervaring tekort kom", zegt hij bij HLN. "Het is ook niet wat ik het liefst doe, liever sprint ik op een lastigere finish na een zware, slopende koers. Van dat type heb ik ze in 2023 quasi allemaal gewonnen."

Tour of Vuelta

Volgend jaar maakt De Lie ook zijn debuut in een grote ronde, wellicht de Tour of de Vuelta. Al heeft De Lie dus wel naar het parcours kijken om zijn keuze te maken. Veel vlakke sprints is dus niets voor De Lie. "Daar heb ik niks aan. Want dan zal ik een serieuze coup de chance nodig hebben om te kunnen winnen."

Woensdag wordt het parcours van de Tour voorgesteld, voor het parcours van de Vuelta is het nog wachten tot december of januari. De Lie heeft dus nog even tijd om zijn keuze te maken voor volgend jaar.