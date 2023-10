Richard Plugge sluit zich aan bij Patrick Lefevere: "Het kan zoveel kapotmaken"

Jumbo-Visma was de voorbije twee jaar de beste in de Tour de France. Maar net als Patrick Lefevere is Richard Plugge van één iets geen fan in de Tour van 2024.

Terwijl Jumbo-Visma de voorbije twee jaar alleen moest afrekenen met Tadej Pogacar, moet het volgend jaar ook rekening houden met Remco Evenepoel én Primoz Roglic. Het belooft dus een spannende Tour te worden. "Het voelt voor mij ook zwaarder aan dan 2023", zei Richard Plugge bij HLN. "Dat is alleen maar goed. Zeker met de mannen die zullen deelnemen. Dat wordt fantastisch om te zien. Voor Vingegaard is dit een prima parcours." Volgens Plugge is het ook een atypisch parcours, met de eerste drie ritten boven de 200 kilometer en de vierde rit al over de Galibier. Ook de laatste vier etappes worden volgens de grote baas van Jumbo-Visma bijzonder zwaar. Geen fan van gravel Maar over de gravelrit op dag negen is Plugge, net als Patrick Lefevere, veel minder te spreken. "Ik ben geen voorstander omdat de geluksfactor er zo enorm ingebracht wordt. Waarom gravel gaan opzoeken? Het kan zoveel kapotmaken. Waarom zoek je het als organisator dan op?", zegt Plugge nog.