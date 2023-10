Tour de France 2024: verraderlijke grindetappe, vier aankomsten bergop en twee tijdritten moeten voor spektakel zorgen

Het parcours van de Tour de France 2024 is in Parijs officieel voorgesteld. Alles lijkt aanwezig om er weer een spetterende editie van de maken.

Week 1: Italië, Galibier en grind

De openingsetappe van dit jaar was al zwaar, maar volgend jaar wordt het nog zwaarder. De eerste etappe door de Apennijnen telt maar liefst 3.600 hoogtemeters. De top van de laatste klim ligt op 25 kilometer van de streep.

Rit twee is een eerbetoon aan Marco Pantani. Onderweg moeten de renners onder meer over de Gallisterna en de San Lucca. Het Italiaanse hoofdstuk wordt afgesloten met een derde etappe voor de sprinters, met aankomst in Turijn.

Na vier ritten trekt de Tour naar Frankrijk, met meteen de beklimming van de Galibier (2.642 meter). Nooit eerder ging de Tour zo vroeg zo hoog. De vijfde en de zesde etappe zijn voor de sprinters. Rit 7 wordt de eerste tegen de klok. Met 25,3 kilometer en een beklimming onderweg: 1,5 kilometer aan 6 procent.

De achtste etappe is dan weer voor de sprinters, de negende zal bij sommigen nu al voor nachtmerries zorgen. In Troyes liggen 14 grindstroken, goed voor 32 kilometer. Er zijn ook nog 2.000 hoogtemeters en zes stroken liggen in de laatste 30 kilometer.

Week 2: Tourmalet en Plateau de Beille

Na een rustdag trekt het peloton naar Saint-Amand-Montrond, waar in 2010 waaiers voor spektakel zorgden. Etappe 11 is er een door het Centraal Massief met 6 beklimmingen, de aankomst ligt na 211 km en 4.350 hoogtemeters in Le Lorian.

Etappe 12 lijkt er een voor de vluchters, de sprinters krijgen in de 13de etappe in Pau nog eens een kans. De 14de rit is er een door de Pyreneeën met de Tourmalet, Hourquette d'Ancizan en Pla d'Adet. Goed voor 3.900 hoogtemeters.

De 15de etappe is wellicht de koninginnenetappe met 4.850 hoogtemeters en onderweg de Peyresourde, de Col de Menté, de Portet d'Aspet, de super steile Col d'Agnès en de aankomst boven op Plateau de Beille.

Week 3: Zwaar slotstuk in de Alpen

Na een rustdag trekken de renners richting Nîmes, wellicht weer een kans voor de sprinters. De 17de etappe is de eerste in de Alpen, met aankomst in Superdévoluy. Barcelonette is dan weer aankomstplaats van de 18de etappe.

De 19de etappe is ook een monster met Col de Vars, de Cime de Bonette (2.802 meter hoogte) en een aankomst bergop in Isola 2000. In totaal 4.600 hoogtemeters over 145 km. De voorlaatste etappe is er een uit Parijs-Nice met de Col de Turini en de Col de la Colmiane en de aankomst op de Col de la Couillole.

De laatste etappe is dit jaar een tijdrit van Monaco naar Nice, die nog loodzwaar wordt. Onderweg liggen de La Turbie en de Col d'Eze. Via de Promenade des Anglais gaat het naar de Place Masséna, waar we de opvolger van Jonas Vingegaard kennen.