Gepensioneerde Peter Sagan heeft toch nog enkele plannen op de weg in 2024

Peter Sagan nam dit jaar afscheid van het wielrennen op het hoogste niveau. Maar toch is het mogelijk dat de Slowaak in 2024 toch nog op de weg zal rijden.

"Mijn doel is om plezier te hebben, mijn best te doen en me proberen te kwalificeren voor de olympische mountainbikewedstrijd in Parijs, waar ik mijn carrière wil beëindigen", zegt Sagan aan het Slowaakse sport.sk over zijn doelen in 2024.

"Ik ben echter met Specialized in gesprek en we zoeken naar de mogelijkheid om twee of drie wegkoersen te doen. Dit zal zeker niet in de WorldTour zijn, maar op een lager niveau. Het moet een toevoeging en afwisseling zijn in mijn voorbereiding op het mountainbiken."

Juraj Sagan

"Het gaat om kilometers in de benen krijgen en mijn vorm verbeteren", zegt Sagan. "Ik weet niet welke trui ik zal dragen, maar bestaat geen twijfel over dat Sportful, Specialized en 100% erop zullen staan. Specialized en ik overwegen twee of drie mogelijke teams."

Het Slowaakse RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol zou een optie zijn, want zijn broer Juraj Sagan is daar ploegleider. Al zouden er nog heel wat oplossingen gevonden moeten worden met de sponsors. "Maar persoonlijk heb ik wel de beste gevoel bij deze optie, want ik zou de kans krijgen om de koers weer met mijn broer te beleven."