Nu al een concurrent minder voor Evenepoel in de Tour: ex-Tourwinnaar zet alles op de Vuelta in 2024

Egan Bernal zal volgend jaar al zeker niet voor de eindzege gaan in de Tour. De Colombiaan wil opnieuw voor eindwinst gaan in een grote ronde en zet alles op de Vuelta.

Nadat Egan Bernal vorig seizoen slechts 12 koersdagen op zijn teller had staan door zijn revalidatie na een zwaar trainingsongeval, koerste de Colombiaan dit jaar wel veel. Hij reed onder meer de Tour en de Vuelta, maar hielp daarbij vooral zijn kopmannen.

Bernal naar de Vuelta

Volgend jaar wil Bernal, die in 2019 de Tour won en in 2021 de beste was in de Giro, opnieuw kopman zijn. In de podcast Tachalo vertelde Bernal dat hij mikt op de eindzege in de Vuelta en zo een gooi wil doen naar de 'triple crown van de grote rondes'.

Als Bernal daarin zou slagen, zou hij in een rijtje komen met Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali en Chris Froome. Van actieve renners komt Primoz Roglic het dichtst in de buurt met een zege in de Giro en Vuelta en een tweede plaats in de Tour.

De kopmannen bij INEOS Grenadiers krijgen zo elk hun kans in een grote ronde. Geraint Thomas zal net als dit jaar wellicht weer voor de Giro gaan, terwijl de Spanjaard Carlos Rodriguez opnieuw kopman zou zijn in de Tour.