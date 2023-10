Voormalig wielrenner heeft grote plannen met Heusden-Zolder: "We willen het WK 2030 binnenhalen"

Vrijdag werd in het Limburgse Heusden-Zolder een gloednieuwe wielerpiste voor de Belgische baanwielrenners officieel geopend. De Belgische pistiers zullen het complex gebruiken om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Minister van Sport Ben Weyts, die mee aanwezig was op de inhuldiging, is bijzonder trots op het nieuwe pronkstuk voor de Belgische baanwielrenners. "We zijn echt voor het allerbeste gegaan", zo vertelt Weyts bij VRT Nieuws. "Een snelle piste, met Finse den, van olympisch niveau."

Naast de voorbereidingen op de Olympische Spelen, zullen er op korte termijn ook Europese kampioenschappen plaatsvinden in het gloednieuwe complex van Heusden-Zolder. Volgens Cycling manager en voormalig wielrenner Marc Wauters is alles daaromtrent al in kannen en kruiken en zal er snel een officiële bevestiging komen.

"De contracten zijn binnen. Binnenkort zullen we bekendmaken over welke Europese kampioenschappen het gaat", aldus een dolblije Marc Wauters die ook het wereldkampioenschap baanwielrennen van 2030 hoopt binnen te halen. Het laatste grote kampioenschap in ons land dateert al van 2001 met het WK in het Sportpaleis.

ENTHOUSIASTE POLLEFLIET

Baanwielrenner Gianluca Pollefliet hoopt alvast dat Heusden-Zolder slaagt in zijn opzet. "Het zou heel cool zijn om eens een WK dicht bij huis te rijden op een piste die we tegen dan ook goed zullen kennen", aldus de jonge renner van Lotto Dstny.